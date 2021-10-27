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Fenerbahçe-Barcelona maçında taraftarlardan Ali Koç'a tepki

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Fenerbahçe-Barcelona maçında taraftarlardan Ali Koç’a tepki

Son dakika spor haberi: THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.

THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi.

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

Mücadele Barcelona'nın 76-74 üstünlüğü ile sona erdi.

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