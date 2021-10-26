Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Vedat Muriqi geri dönüyor

'FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPACAK'

Bu isimlerden biri de Vedat Muriqi. Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Muriqi'yi yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor ve Ocak ayında Lazio'ya resmi teklif yapılacak. Vedat Muriqi'nin Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği iddia edildi.