Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Vedat Muriqi geri dönüyor
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber İtalyan basınından geldi. İtalya'da çıkan bir habere göre, ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de en ciddi adayın Vedat Muriqi olduğunu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Ocak ayında forvet hattına transfer yapması bekleniyor. Berisha ve Serdar Dursun'un yerine net bir forvet isteyen Pereira'nın listesini hazırladığı öğrenilirken yıldız golcü Vedat Muriqi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını Lazio'nun Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ve Kosovalı golcü için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğunu iddia etti.
YOLLAR KESİN OLARAK AYRILIYOR
Son maçta Hellas Verona'ya ağır bir şekilde kaybeden Lazio'da başkan Claudio Lotito'nun bu sonucu kabul etmediği ve futbolculara aileleriyle görüşme yasağı verdiği iddia edildi. Ayrıca Lotito'nun bazı oyuncularla devre arasında yolların kesin olarak ayıracağı ifade edildi.
'FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPACAK'
Bu isimlerden biri de Vedat Muriqi. Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Muriqi'yi yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor ve Ocak ayında Lazio'ya resmi teklif yapılacak. Vedat Muriqi'nin Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği iddia edildi.
'F.BAHÇE'NİN HAYALİNİ KURUYOR'
Haberde "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" ifadesi kullanılırken forvet arayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Pereira'nın Muriqi konusunda istekli olduğu iddia ediliyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.
42 MAÇTA 2 GOL
Vedat Muriqi, 2020-2021 sezonunun başında 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı golcü Lazio formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada 2 gol kaydederken asist katkısında bulunamadı. Vedat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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