Fenerbahçe Beko, Barcelona’ya 76-74 mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nde 6. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Barcelona'yı ağırladı. Zorlu mücadele Ülker Salonu'nda oynandı. Çekişmeli maçta Kanarya, İspanyol temsilcisine son topta yediği basketle 74-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, 4. yenilgisini alırken, Barça 6'da 6 yaptı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona

2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona

3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 48-49 Barcelona

4. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona