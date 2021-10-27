Sporun kalbi Turkuvaz Medya'da atacak! Süper Lig'in en iyilerine ödül
Son dakika haberine göre: Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün en önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Süper Lig’in en iyileri de Fotomaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Bu önemli organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da katılacak.
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 4.'sü bugün gerçekleşecek. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon saat 09.15'te başlayacak.
STEFAN KUNTZ DA BİZİMLE OLACAK
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayacak. Süper Lig'de yer alan 20 kulüp adına Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın konuğu olacak ve 'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' çıkarılacak. Toplantıya Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da katılacak.
GÜN BOYU CANLI YAYIN
SAAT 09.15'te başlayacak tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.
SEZONA DAMGA VURANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. 'Sezonun Oscarları' kategorisinde Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Kulüp Başkanı ödüllerini alacak. 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör, Yılın Orta Saha Oyuncusu, Forveti, Kalecisi, En Değerli Türk Futbolcusu, En Değerli Yabancı Futbolcusu, Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, Kanat Oyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?
- Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...
- EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler! İşte 12 yeni isim ve rolleri...
- 15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...
- EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?
- EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?
- EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Hayatı...