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Trabzonspor son 10 sezonun en golcü takımı oldu

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Trabzonspor son 10 sezonun en golcü takımı oldu

Abdullah Avcı yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor ilklere imza atmaya devam ediyor. Bordo-mavili takım, 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanını topladı. Trabzonspor, yine 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, namağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavili takım, puanını 24'e yükselterek 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanına ulaştı. Karadeniz temsilcisi, 1995-96 sezonunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Söz konusu sezonda 26 puanla namağlup lider olan Trabzonspor, 25 sezon sonra aynı başarıyı tekrarladı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ve namağlup olarak 24 puan toplayan bordo mavili takım, yenilmez liderliğini sürdürerek, şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydetti.

YENİ REKOR PEŞİNDE
Trabzonspor, deplasmanda 23 maçtır yenilmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, 1995 yılındaki, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Bordomavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak. Trabzonspor, 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı da oldu. Karadeniz ekibi 2010- 11 sezonunda 10 maçta 25 gol atıp, 8 gol yemişti. Bu sezon ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören Trabzonspor, söz konusu dönemden sonra en golcü sezonunu yaşadı.

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