Son dakika: Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı!
Son dakika haberleri... Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
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