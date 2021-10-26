Fenerbahçe’de Vitor Pereira sorunu! Suyu iyice ısındı

Başkan, Alanya maçından sonra ise doğrudan 53 yaşındaki çalıştırıcıya yanıt verdi. Pereira'nın, "Yoğun maç takvimi nedeniyle istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz" sözlerinin ardından Ali Koç, "İki kulvarda ilerleyecek kadromuz var. Maç yoğunluğu mazeret değil" diyerek doğrudan hocasına çıkıştı. Fenerbahçe 'nin 53 yaşındaki çalıştırıcıyı açıklarken, "Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ile takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Pereira, elindeki kadronun yapısına göre karar veriyor. İşler iyi gitmediğinde yeni sistemler denemekten çekinmiyor" ifadeleri dikkat çekmişti. Ancak Portekizli'nin 3'lü savunmadan asla vazgeçmemesi de artık tepki çekmeye başladı.

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