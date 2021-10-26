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Fenerbahçe'de Vitor Pereira sorunu! Suyu iyice ısındı

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Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Fenerbahçe’de Vitor Pereira sorunu! Suyu iyice ısındı

Üst üst alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim cephesinden Pereira’ya tepkiler büyüyor. Ali Koç, Alanya yenilgisi sonrası yoğun maç takviminden yakınan Portekizli’ye, “İki kulvarda ilerleyecek kadromuz var. Maç yoğunluğu mazeret değil” sözleriyle doğrudan mesaj gönderdi.

Taraftarın hedefinde Ali Koç, başkanın hedefinde ise Vitor Pereira var. Portekizli teknik adamın, grubun en zayıf halkası Antwerp ile Kadıköy'de 2-2 biten maç sonrası sarf ettiği, "Süper Lig , taktik anlamda Avrupa'nın gerisinde. Bu kulüpte kimse Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünmemeli" sözleri yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattı.

Koç, Pereira ile Mesut Özil arasında sürekli tekrarlanan krizden rahatsızdı.

Başkan, Alanya maçından sonra ise doğrudan 53 yaşındaki çalıştırıcıya yanıt verdi. Pereira'nın, "Yoğun maç takvimi nedeniyle istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz" sözlerinin ardından Ali Koç, "İki kulvarda ilerleyecek kadromuz var. Maç yoğunluğu mazeret değil" diyerek doğrudan hocasına çıkıştı. Fenerbahçe 'nin 53 yaşındaki çalıştırıcıyı açıklarken, "Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ile takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Pereira, elindeki kadronun yapısına göre karar veriyor. İşler iyi gitmediğinde yeni sistemler denemekten çekinmiyor" ifadeleri dikkat çekmişti. Ancak Portekizli'nin 3'lü savunmadan asla vazgeçmemesi de artık tepki çekmeye başladı.

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