Göztepe - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Göztepe - Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatımı...
Trabzonspor, Göztepe karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz...
11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Atakan, Atınç, Kahraman, Yalçın, Nwobodo, Murat, Burekovic, Tjianic, Jahovic, Ndiaye.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Yusuf, A. Ömür, Gervinho, Djaniny
TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Fode Koita, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Marek Hamsik kadroda yer alırken, eşinin hamileliği nedeniyle Danimarka'ya giden Andreas Cornelius'un ise kafileye İzmir'de katılacağı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA İKİ TAKIM DA KAZANDI
Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor. Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor'u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 37 gol atarken, İzmir temsilcisi 20 gol kaydetti.
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