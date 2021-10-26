Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu'ndan penaltı sözleri
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtarmayı başaran genç kaleci, Mısırlı forvetin penaltılarını izlediğini belirtti, ''Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım.'' dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtaran ve alınan 3 puanda önemli bir rol oynayan genç kaleci, derbi galibiyetlerinin her anlamda özel olduğunu vurguladı, takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceklerini ifade etti.
'MİLLİ TAKIM'DAN DAVET GELDİĞİNDE ELİMDEN GELENİ YAPARIM'
A Milli Takım'da oynamayı çok istediğinin altını çizen Ersin, ''A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, zaman geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20.'' dedi.
Mostafa Mohamed'in attığı penaltıları izlediğini belirten Ersin, şu ifadeleri kullandı:
'SON ANA KADAR BEKLEDİM, SONRA KURTARDIM'
''Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.''
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
''Her pozisyonu, penaltı, duran top, korner... Analiz hocalarımız bize gösteriyorlar. Geçen hafta da duran toplardan gol yedik. Bugün nasıl sert savunma yapılacağını gösterdik, her anlamda daha iyi olacağız.''
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