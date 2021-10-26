Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu’ndan penaltı sözleri

Mostafa Mohamed'in attığı penaltıları izlediğini belirten Ersin, şu ifadeleri kullandı:

'SON ANA KADAR BEKLEDİM, SONRA KURTARDIM'

''Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.''