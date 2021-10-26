Fatih Terim onları öyle görünce çılgına döndü! Beşiktaş - Galatasaray maçında gözlerden kaçan detay

'MOSTAFA 'BEN ATACAĞIM' DEMİŞ'

'Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya.'