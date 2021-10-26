Fatih Terim onları öyle görünce çılgına döndü! Beşiktaş - Galatasaray maçında gözlerden kaçan detay
Süper Lig'in 10. haftasının en önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar geriye düştüğü maçı kazanmayı bilirken, sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in futbolcularına tepkisi maça damga vurdu.
TERİM'İ ÇILGINA ÇEVİREN OLAY
Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı. Mücadelenin ikinci yarısının başında yaşanan olay çok konuşuldu.
İKİNCİ DEVRENİN HEMEN BAŞINDA...
Dolmabahçe'de oynanan dev derbinin ilk 45 dakikasında Galatasaray'da Cicaldau ve Beşiktaş'ta Larin'in karşılıklı golleriyle geçilirken, ikinci devre başlamadan önce Fatih Terim adeta çılgına döndü.
KULÜBEDE OTURANLARI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim ikinci yarının başlamasına saniyeler kala kulübedeki oyuncularının oturduğunu görünce çok sinirlendi.
'NE OTURUYORSUNUZ, GİDİN ISININ!'
Milliyet'te yer alan habere göre: Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerinin bulunduğu yedek kulübesine dönerek "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" sözleriyle büyük tepki gösterdi.
TEPKİ SONRASI ISINMAYA GİTTİLER
Sarı-Kırmızılı futbolcular da tecrübeli hocanın bu tavrı sonrasında öncelikle Babel olmak üzere yerlerinden kalkıp, saha kenarında ısınmalara başladı.
MAÇTAN SONRA MOSTAFA'YA TEPKİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Terim, sert ifadeler kullandı.
'MOSTAFA 'BEN ATACAĞIM' DEMİŞ'
'Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya.'
'CİCALDAU'NUN BIRAKMAMASI LAZIMDI'
'Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. 'Penaltıcı benim, benim atmam lazım' demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.'' ifadelerini kullandı.
DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANDI
3 gol sesinin çıktığı dev derbide Beşiktaş ikinci yarının 64. dakikasında Cyle Larin'le bir gol daha bularak sahadan galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray'da 81. dakikada Mostafa Mohamed penaltı atışında Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu geçemedi ve büyük fırsat tepti.
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