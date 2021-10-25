Vodafone Park Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş , iç saha maçlarında Galatasaray 'a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada Galatasaray'a kaybetmeyen Siyah-Beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk Galatasaray derbisinde rakibiyle 2-2 berabere kalan Kara Kartal, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı. Beşiktaş ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park Stadı olmak üzere 3 farklı statta, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu 23 iç saha maçının 11'ni kazanıp 8'inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. Siyah-Beyazlılar, iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 0-2'lik skorla aldı.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ

Dev karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde bitiren Siyah-Beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'taki mücadelede takımlarına tam destek verecek. Yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar, bugün maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurlayacakları futbolcuları, Dolmabahçe'de karşılayıp ardından mücadele önü ve sırasında tezahüratlarla takımlarının arkasında itici güç olacak.