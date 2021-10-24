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Vitor Peraira'dan tepkilere yanıt: Taraftarlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Vitor Peraira’dan tepkilere yanıt: Taraftarlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Pereira Alanyaspor'un yarım puanı bile hak etmediğini ifade ederken taraftarın kendilerine yönelik tepkisini haklı bulduğunun altını çizdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak şok yaşadı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

RAKİBİMİZ YARIM PUANI BİLE HAK ETMEDİ

Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. 2 kere gelip, 2 gol attılar. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor. Savaşmaya devam edeceğiz.

Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Taraftarlarımız için çok üzgünüm, 2. gole kadar bizi çok desteklediler. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız.

SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERDİK

Yoğun maç takviminden dolayı istediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık. Milli takımlara giden oyuncularımız oldu. Bu seviyeyi koruyamadık. Ancak bugün çok iyi mücadele ettik, her şeyimizi verdik sahada.

"PROTESTOLAR NORMAL"

Maç sonu taraftarın tepkisi hakkında konuşan Vitor Pereira, "Protestolar normal. Taraftarlar, bu kulübün ruhu. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftarlarımız için bir sonraki maçta 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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