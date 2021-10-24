Vitor Peraira’dan tepkilere yanıt: Taraftarlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor

Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Taraftarlarımız için çok üzgünüm, 2. gole kadar bizi çok desteklediler. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız.