Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da cezası biten Marcao maçta forma giyebilecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK GS derbisi muhtemel 11'ler kimler? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.