Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK GS derbisi muhtemel 11'ler kimler?
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK GS derbisi muhtemel 11'ler kimler? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da cezası biten Marcao maçta forma giyebilecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK GS derbisi muhtemel 11'ler kimler? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.
SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.
ATIBA VE N'KOUDUO SAKAT
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.
Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde bugün oynanacak mücadelede forma giyebilecek.
SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI
Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.
Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
MARCAO DÖNÜYOR
Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.
Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.
Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.
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