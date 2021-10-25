İşte kaçan penaltının hikayesi! Fatih Terim Mostafa Muhammed’e tepki gösterdi

MUHAMMED CICALDAU'NUN ELİNDEN TOPU ALMIŞ

Kritik dönemlerde kaçan penaltılara vurgu yapan Fatih Terim, ''Geçen sene Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, belki oradan şampiyon dönerdik. Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. 'Penaltıcı benim, benim atmam lazım' demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.'' dedi.