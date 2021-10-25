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İşte kaçan penaltının hikayesi! Fatih Terim Mostafa Muhammed'e tepki gösterdi

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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İşte kaçan penaltının hikayesi! Fatih Terim Mostafa Muhammed’e tepki gösterdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından kaçan penaltıya ilişkin açıklamalarda bulndu. Penaltıyı normalde Cicaldau'nun atacağını söyleyen Terim "Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş 'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonucu kaçan penaltıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAÇAN 2 TANE ANLATILMAZ GOL VAR

Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları bulmalarına rağmen gol atamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, ''Kaçan 2 tane, daha fazla var da, kaçan 2 tane anlatılmaz gol var. Halil ve Mohamed'in penaltısı. Özellikle oyunun son bölümünde. Penaltı dahil atamadık. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok.'' diye konuştu.

MUHAMMED CICALDAU'NUN ELİNDEN TOPU ALMIŞ

Kritik dönemlerde kaçan penaltılara vurgu yapan Fatih Terim, ''Geçen sene Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, belki oradan şampiyon dönerdik. Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. 'Penaltıcı benim, benim atmam lazım' demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.'' dedi.

Derbinin kazananı Beşiktaş

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