İşte kaçan penaltının hikayesi! Fatih Terim Mostafa Muhammed'e tepki gösterdi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından kaçan penaltıya ilişkin açıklamalarda bulndu. Penaltıyı normalde Cicaldau'nun atacağını söyleyen Terim "Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya" ifadelerini kullandı.
Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş 'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonucu kaçan penaltıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
KAÇAN 2 TANE ANLATILMAZ GOL VAR
Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları bulmalarına rağmen gol atamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, ''Kaçan 2 tane, daha fazla var da, kaçan 2 tane anlatılmaz gol var. Halil ve Mohamed'in penaltısı. Özellikle oyunun son bölümünde. Penaltı dahil atamadık. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok.'' diye konuştu.
MUHAMMED CICALDAU'NUN ELİNDEN TOPU ALMIŞ
Kritik dönemlerde kaçan penaltılara vurgu yapan Fatih Terim, ''Geçen sene Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, belki oradan şampiyon dönerdik. Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. 'Penaltıcı benim, benim atmam lazım' demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.'' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
- Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...
- Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçında nefes kesen anlar...
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...
- 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?
- İHA halka arz ne zaman yapılacak? İHA halka arz eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse kodu ve fiyatı…
- 1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!