Beşiktaşlı Larin'den sözleşme yorumu: Umarım Beşiktaş'ta kalırım
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde attığı iki golle yıldızlaşan Larin Beşiktaş'taki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Larin attığı gollerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon." dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Cyle Larin'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve önemli bir galibiyet aldı.
GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Larin, "Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM"
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin, Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum" dedi.
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