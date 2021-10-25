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Canlı I Beşiktaş - Galatasaray canlı anlatım izle! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Canlı I Beşiktaş - Galatasaray canlı anlatım izle! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in onuncu haftasında 17 puandaki Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Son üç maçını kazanarak çıkış yapan Cimbom, Beşiktaş'ı devirerek serisini sürdürmek istiyor. Son üç maçta bir galibiyet alan Kartal ise kazanarak yeniden zirveye yaklaşmak istiyor. İşte dev derbinin 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera,Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Taylan, Kerem, Diagne

MARCAO GERİ DÖNDÜ!

Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.

ATIBA VE N'KOUDOU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAZANAMIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'le kozlarını paylaştı ve 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

CİMBOM AVRUPA'DA ESİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise; Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0 geçerken, Marsilya ile berabere kaldı ve 7 puan toplayarak namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için biletleri satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 12 yaş altındaki çocukların stadyuma giremeyeceğini de belirtti.

Dev derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 490TL
2. Kategori: 450TL
3. Kategori: 390TL
4. Kategori: 375TL
5. Kategori: 325TL
6. Kategori: 295TL
7. Kategori: 200TL
8. Kategori: 175TL
VIP 101 – 126: 1.100TL
VIP 100: 1.250TL
1903 A-E: 1.400TL
1903 B-D: 1.500TL
1903 C: 1.600TL

Vodafone Park Galatasaray derbisine hazır VODAFONE PARK GALATASARAY DERBİSİNE HAZIR

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