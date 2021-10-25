Canlı I Beşiktaş - Galatasaray canlı anlatım izle! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

MARCAO GERİ DÖNDÜ!

Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.