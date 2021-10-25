Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla ekranlara geliyor.. Programı takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?

BEYAZ FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların spor programlarından olan Beyaz Futbol Pazartesi akşamları 23:30'da başlıyor.

Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, bu akşam derbi hakkında detaylar masaya yatırılacak.