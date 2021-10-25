Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçında nefes kesen anlar...
Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, Dolmabahçe'de karşılacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya iki takımda mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sergen Yalçın ve Fatih Terim tarafından ilk 11'ler paylaşıldı. Karşılaşmayı evlerinden canlı olarak takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 10. hafta derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray Voodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek. İki ekiptede önemli eksikler bulunmazken, karşılaşmanın 11'leri paylaşıldı. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Beşiktaş Galataray maçı canlı izle nereden yapılır?
Beşiktaş'ta N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yok.
Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN, NASIL İZLENİR?
20.00'da başlaaycak karşılaşma beIN Sports 1'den izlenebilecek.
MARCAO GERİ DÖNDÜ!
Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.
DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
9. Beşiktaş - Galatasaray maçı
Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için biletleri satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 12 yaş altındaki çocukların stadyuma giremeyeceğini de belirtti.
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