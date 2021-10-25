Serbest kalma bedeli 12 milyon euro! Bakasetas İspanya ve Fransa’nın gündeminde

LA LİGA VE SERİE A TAKIMLARI İZLİYOR

Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi.

12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor 'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon euroya serbest kalır maddesi de bulunuyor.