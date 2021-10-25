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Serbest kalma bedeli 12 milyon euro! Bakasetas İspanya ve Fransa'nın gündeminde

SPOR
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Serbest kalma bedeli 12 milyon euro! Bakasetas İspanya ve Fransa’nın gündeminde

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Bordo mavili formayla sezona büyük bir çıkış yakalayarak başlayan Bakasetas'ı, İtalya Ligi'nden ve İspanya Ligi'nden bir takımın transfer listesine aldığı iddia edildi. Yunan futbolcu özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu sezon göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE
Yunan basınında yer alan haberlere göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euroya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor.

LA LİGA VE SERİE A TAKIMLARI İZLİYOR
Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi.

12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR
Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor 'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon euroya serbest kalır maddesi de bulunuyor.

YILLIK 1 MİLYON 250 BİN EURO KAZANIYOR
Fırtına'yla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Bakasetas, yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanıyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol ve 6 asist ile oynayan ve gol krallığı zirvesinde yer alan Yunan yıldız, daha önce Asteras Tripoli, Panionis, AEK ve Alanyaspor gibi takımlarının da formalarını giymişti.

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