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Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

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Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Ligin zirvesinin yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi, Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig 'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesi mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

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