Süper Lig 'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesi mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.