Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında? BJK – GS maçı VAR hakemi Mete Kalkavan hangi takımlı?

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979, Samsun doğumlu başarılı hakem Mete Kalkavan, Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır.