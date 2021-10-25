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Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında? BJK – GS maçı VAR hakemi Mete Kalkavan hangi takımlı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında? BJK – GS maçı VAR hakemi Mete Kalkavan hangi takımlı?

Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında? BJK GS maçı VAR hakemi Mete Kalkavan hangi takımlı? Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak dev derbinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Fırat Aydınus’un düdük çalacağı maçta VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan düdük çalacak. Peki; Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hangi takımlı? İşte detaylar!

Mete Kalkavan hangi takımlı? Mete Kalkavan kimdir? Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Peki; VAR'ı yönetecek Mete Kalkavan hangi takımlı?

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979, Samsun doğumlu başarılı hakem Mete Kalkavan, Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır.

Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

METE KALKAVAN HANGİ TAKIMLI?

Kalkavan'ın hangi takımlı olduğu bilinmiyor. Bazı haber sitelerinde Kalkavan'ın Beşiktaşlı olduğu önünde ifadeler yer alsa da konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

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