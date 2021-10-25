HaberlerGaleriBeşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma
Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma
Süper Lig'de zirve takibini yakından ilgilendiren Beşiktaş Galatasaray derbisi, bu akşam saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. 17 puanı bulunan iki takımda hocalar Sergen Yalçın ve Fatih Terim, derbiye büyük biri titizlikle hazırlandı. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi madde madde son durum...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:09Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:10