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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

Süper Lig'de zirve takibini yakından ilgilendiren Beşiktaş Galatasaray derbisi, bu akşam saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. 17 puanı bulunan iki takımda hocalar Sergen Yalçın ve Fatih Terim, derbiye büyük biri titizlikle hazırlandı. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi madde madde son durum...

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:10
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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

Beklenen gün geldi çattı… Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği Beşiktaş-Galatasaray derbisi 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. İki takımın son durumlarını 10'ar maddede ele alındı. İşte detaylar...

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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ HAFTASI
1-Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu.

2-Sakatlıklardan bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.

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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

3- Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.

4- Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.

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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

5- Rakip analizlerinde özellikle kanat oyuncularının etkinliğine dikkat çekildi. Kenarlarda oynayan Larin ve Ghezzal'dan savunma beklerine her zaman destek vermeleri istendi.

6- Rakibinin dengeli orta sahasını Alex- Pjanic-Josef üçlüsü ile bozmak isteyen Beşiktaş, hızlı hücumlar ve savunma arkasına atılacak toplarla sonuç arayacak.

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Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

7- Alex belirsizliği, Sambacı'nın idman performansıyla son buldu. Maça ilk 11'de başlayacak olan Alex'ten, Pjanic'e daha yakın olması istendi.

8- Son haftalarda bitiricilik sıkıntısı yaşayan Batshuayi, hafta boyunca hırsı ile kendini gösterdi. Derbide teknik heyetin en güvendiği isimlerden.