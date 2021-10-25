Beşiktaş Galatasaray derbisi | İki takım için kritik karşılaşma

3- Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.



4- Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.