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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova zaferiyle ilgili ilk yorum: Oyuncularım gereğini yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova zaferiyle ilgili ilk yorum: Oyuncularım gereğini yaptı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova zaferiyle ilgili ilk yorum: Oyuncularım gereğini yaptı

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, galibiyetin ardından çarpıcı ifadeler kullandı. "Acelemiz yoktu." diyen deneyimli teknik adam, "Tecrübeli veya genç oyuncu ayrımı yapmaksızın her oyuncum iyi takım olmakta ısrarcılar. Genç oyuncular gereğini yapıyorlar." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Bu akşamın anahtarı acelemiz yoktu. Mağlup olmamak bizim için önemliydi, galip gelmek çok güzeldi. Berabere dönsek bile avantajlı olacaktık, acele etmeden aklımızdakileri uyguladık. Tam istediğimiz gibi tek paslarla gecenin golünü attık.

Fazla pozisyon vermedik, ikinci toplarda biraz sıkıntı çektik. Dönen topları kullanmaya çalıştılar. Tecrübeli veya genç oyuncu ayrımı yapmaksızın her oyuncum iyi takım olmakta ısrarcılar. Genç oyuncular gereğini yapıyorlar.

Rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 puana ulaşmamız önemliydi. Lokomotiv'le evimizde oynayacağız, Marsilya da evinde Lazio'yu ağırlayacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz ve bundan son derece memnunum. Tüm Galatasaraylılara selamlar.

Galatasaray L.Moskova’yı devirdi GALATASARAY L.MOSKOVA'YI DEVİRDİ

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