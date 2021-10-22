Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova zaferiyle ilgili ilk yorum: Oyuncularım gereğini yaptı

Rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 puana ulaşmamız önemliydi. Lokomotiv'le evimizde oynayacağız, Marsilya da evinde Lazio'yu ağırlayacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz ve bundan son derece memnunum. Tüm Galatasaraylılara selamlar.

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