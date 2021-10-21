Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK’ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası şu kararlar alındı:



"Fenerbahçe Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Erol Bilecik'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."