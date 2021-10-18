18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti

SPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 90-68 mağlup etti

Son dakika spor haberleri... ING Basketbol Süper Ligi’nin 4’üncü haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Anadolu Efes’i 90-68 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko; Henry, Melih Mahmutoğlu, Pierre, Booker, Vesely; Anadolu Efes ise Larkin, Beaubois, Singleton, Moerman, Dunston ilk 5'iyle parkeye çıktı. İlk televizyon molasına 10-8 önde giren ev sahibi ekip, ilk periyodu ise 24-16'lık üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta farkı açan Sarı Lacivertliler, soyunma odasına 16 sayılık farkla önde gitti: 47-31.

Üçüncü periyoda da hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 58-37 önde girerken, periyodu da 23 sayılık farkla (68-45) önde kapattı.

Son periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 90-68'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 4'te 4 yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA