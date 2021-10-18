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Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile görüşmelere başlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Galatasaray’dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Fenerbahçe’nin genç yıldızı ile görüşmelere başlandı

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenmeye başladı. Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kadıoğlu'nun menajeriyle Galatasaray'ın temas kurduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na kancayı attı.

Özellikle Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte takımdaki yerini garanti altına alan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

A Spor'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor. Ferdi ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasa geçtiği de iddialar arasında.

Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi.

Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Teknik ekip, Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi de konuşulmaya başladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlamıştı.

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