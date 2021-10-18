Hatayspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM

İki Güney ekibi, Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Ev sahibinde Isaac Sackey'nin sakatlığı bulunuyor. Konuk takımda Jefferson ve Olkowski'nin tedavilerine devam ediliyor. Bu oyuncular maçta forma giyemiyor. İki takımda haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

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Hatayspor - Gaziantep 11'ler

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou