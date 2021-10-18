Hatayspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Hatayspor - Gaziantepspor FK maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İki Güney ekibi, Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Ev sahibinde Isaac Sackey'nin sakatlığı bulunuyor. Konuk takımda Jefferson ve Olkowski'nin tedavilerine devam ediliyor. Bu oyuncular maçta forma giyemiyor. İki takımda haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Hatayspor - Gaziantep 11'ler
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou