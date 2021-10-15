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Canlı I Başakşehir - Beşiktaş CANLI ANLATIM izle! Maç ne zaman hangi kanalda? İlk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Canlı I Başakşehir - Beşiktaş CANLI ANLATIM izle! Maç ne zaman hangi kanalda? İlk 11’ler...

Milli aranın ardından haftanın açılış maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk resmi maçında kenarda olacakken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Milli aranın ardından 9. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz Türüc, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

BJK'DEN 3 MAÇTA AYNI TARİFE

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

7'ŞER GALİBİYET

İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşamki maçta tribünde olacak. Sivas maçı sonrası 1 maç ceza alan Yalçın'ın yerine kulübede Murat Şahin yer alacak. Sergen Yalçın, G.Saray derbisinde kulübedeki yerine dönecek.

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