Canlı I Başakşehir - Beşiktaş CANLI ANLATIM izle! Maç ne zaman hangi kanalda? İlk 11’ler...

BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

BJK'DEN 3 MAÇTA AYNI TARİFE

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.