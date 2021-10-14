Mostafa Mohamed Galatasaray’dan gidecek mi? Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı

''ÖDEYECEĞİMİZ FAİZ 400 MİLYON''

Uluslararası tüm sektörler pandemiden etkilendiler. Bizim özellikle spor kulüplerinin nezdindeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi, üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da spor kulüpleri ciddi bir ekonomik krizin içine girecekti. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme gibi bir durum vardı, o da bitti. Hala bazı alışkanlıklar devam ediyor. Biz aday olurken her ne olursa olsun bu alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledik. Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması imzaladı. Pandemi dönemindeki açığın büyük bir kısmı o anlaşmalardan biriyle kapandı. Galatasaray'ın ödeyeceği faiz miktarı 400 milyon TL civarı. Ödenecek. İki sıkıntı var. Hükümetimiz pandemi sürecinde ciddi mücadele vermek zorundaydı. Futbol bunun biraz dışında kaldı.

''BATIYORUZ KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR''

Seneye ödemeler başlayacak, mali disiplin lazım. Fakat mali disiplin için bazı önlemleri erken almak lazım. Biz ciddi stratejik bir hamle yaptık. Böyle bir sistem geliyorsa eğer sıkı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. UEFA, FFP'yi getirdi. Uluslararası kulüplerin borç tablosu bize oranla daha düşük. Herkes Türk futbolu battı diyor ancak resme bakınca hiçbir şey yapılmıyor, sanki batmıyormuşçasına devam ediyor. Biz, Galatasaray'ın geleceği için cesur kararlar alacağız. Çok ciddi önlemler alıyoruz.

ÖDENMEZ DENİYOR AMA ÖDENECEK!

Federasyonun gerekli denetimleri ve uygulamaları yapması gerekli. Sektör batmış, borç içinde, bir anlaşma imzalanmış, eski alışkanlıklar devam ediyor ama siz bunu denetlemiyorsunuz. Bu da yanlış. Yeniden yapılandırma anlaşması imzalanmış, ödenmez diye sorumsuz davranamayız biz Galatasaray olarak. Sistem problemli ve biz sisteme sürekli pansuman tedavisi yapmaya çalışıyoruz. Maçta bir hakem bize gelmesin diyerek olmaz. Senelerdir böyle. Bundan şikayet etmeyen tek kulüp yoktur. Aynı sistemi insan değişerek değiştiremediğimize göre sistemi değişmemiz gerekiyor.

YABANCI SINIRINA TEPKİ

Önümüzdeki sene yabancı kuralı düşecek. Kulüplerimizin yaptığı transferlere bakın, yabancılara uzun kontrat yapıyorsunuz. Belki de gelecek sene göndermek isteyeceksiniz. Futbol paydaşlarının, bazı teknik adamların bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Aynı konuda iki farklı görüşü söyleyen teknik direktörler gördük. Kısıtlanmalı, milli takıma şöyle oluyor diyenler, ben yabancıya karşı değilim diyorlar aynı sene içinde. Bu samimiyetsiz. Buraya belli kalitede yabancıların gelmesi lazım. Geçmişte yabancı kuralı 3-4'ken Türk futbolu uçmadı. Burada mesele iyi oyuncuyla antrenman ve maç yapmak. Altyapı diyoruz, Türk yetiştirelim diyoruz. Bizim oyuncuları Avrupa kulüpleri parayı bastırıp transfer ediyor. Türk futbolcusu yurtdışına gidiyor. Galatasaray, Ozan Kabak'ı yarım sezon oynatabildi. Türk kulüplerine yabancı sınırlaması getirmek yerine altyapıya teşvik etmek gerekli. Belli düzeyde yabancıların buraya getirilmesi için gereken yapılmalı. Bir sistemsizlik var. Sistemsizlik, sistemi içinde yürümeye çalışılıyor. Her ne olursa olsun biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yine birileri çıkar, milli marş okunmuyor der. Sanki milli marş okununca milli takım başarılı oluyor. Bu konuda fikir üretenlerin istedikleri konularda bir yükümlülükleri yok. Onlar reyting alıyor, kendilerini kurtarıyor.