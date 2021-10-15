PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir? Fransa Ligi 10. hafta mücadelesinde yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain ile sezonun flaş takımı Angers karşılaşacak. Yıldızlarla dolu kadroyu izlemek isteyenler PSG Angers maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?