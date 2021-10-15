15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?

PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021
ABONE OL
PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?

PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla bu sezonun flaş takımı olan ve her maçı merakla beklenen PSG’nin ligdeki rakibi Angers olacak. Fransa Ligi 10. hafta mücadelesi izleme yolları araştırılıyor. Peki; PSG Angers maçı hangi kanalda?

PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir? Fransa Ligi 10. hafta mücadelesinde yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain ile sezonun flaş takımı Angers karşılaşacak. Yıldızlarla dolu kadroyu izlemek isteyenler PSG Angers maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?

PSG ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Angers maçı 15 Ekim Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PSG'YE BÜYÜK ŞOK

Fransa Ligue 1'de yeni sezona 8'de 8 ile başladıktan sonra 9. haftada deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup olan PSG, milli aranın dönüşünde bu akşam Angers'i konuk edecek.

Özellikle Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde milli takımlarında maça çıkan bir çok oyuncu, PSG'nin Angers maçı kadrosuna dahil edilmedi.

PSG'nin kadrosunda; Keylor Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Messi, Di Maria, Kurzawa ve sakatlığı bulunan Sergio Ramos kadroda yok.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA