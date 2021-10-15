Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik! Beşiktaş’ta Başakşehir maçı sonrası flaş açıklamalar

"BUGÜN KENDİMİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN SERGİLEDİK"

"Bugüne kadar özellikle milli maç öncesi ve milli aradan sonra ciddi anlamda sakatlıklar yaşadık" diyen Şahin, "Haliyle beraber oynayan takımlar ritim yakalar, bizde çok sakat olunca bunların form tutması da belli bir süre alıyor tabii böyle şeyleri zaman zaman da yaşarsınız. Ama biz oyuncu grubumuza inanıyoruz, atlatamayacak bir kadromuz yok. Daha önce de böyle mağlubiyetler aldık, bu durumdan çabuk çıkıp önümüze bakacağız. Bu 20 günlük periyoda hazırız. Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik. Özellikle 1-1'den sonra o kadar kolay goller yemememiz lazımdı; psikolojik üstünlüğü de ele almışken. Ama bu demek değil ki önümüzdeki maçlarda da bu sorun devam edecek. Sadece bu maçı kaybettik, önümüzde bir Lizbon bir de Galatasaray maçı var ve onlardan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız" dedi.

PJANİC VE KENAN'DA SON DURUM NE?

"Pjanic ve Kenan yarın takımla birlikte çalışacaklar. Salı günü oynayıp oynamayacaklarını ise hocamız antrenman durumuna, fiziklerine bakarak karar verecek."