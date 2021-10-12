Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 8 maçta 14 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı. Milli arayı fırsat bilen Cimbom, 2 hazırlık maçına çıktı. İlk hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 yenen Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların gollerini, Mbaye Diagne (2) ve Ryan Babel kaydederken, İstanbulspor'un golleri ise Mertan Caner Öztürk, Rroca ve Emir'den geldi.