12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
ABONE OL
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, milli arada 2.hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3 sona ererken, sarı kırmızılıların gollerini Mbaye Diagne (2) ve Ryan Babel'den geldi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 8 maçta 14 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı. Milli arayı fırsat bilen Cimbom, 2 hazırlık maçına çıktı. İlk hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 yenen Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların gollerini, Mbaye Diagne (2) ve Ryan Babel kaydederken, İstanbulspor'un golleri ise Mertan Caner Öztürk, Rroca ve Emir'den geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA