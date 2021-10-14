Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SAKAT FUBOLCULARIN ÇOĞU İYİLEŞTİ

3'üncü haftadan itibaren sakat futbolcuları her maç artan ve Ajax deplasmanının son çeyreğini altyapıdan 2 stoperle tamamlayan Beşiktaş, milli arada bir çok futbolcunun iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir kadroya sahip oldu.

Covid-19'u atlatan Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton oynayacak duruma gelirken, parmağından ameliyat olan Kenan Karaman, takımdan ayrı çalışan N'Koudou, Pjanic ve Mehmet Topal bir yandan tedavilerine de devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda 8'inci hafta oynanan Altay maçı öncesinde de Necip, Vida ve Teixeira iyileşmişti.