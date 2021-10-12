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Haberler Spor Haberleri Galatasaray İstanbulspor canlı yayın var mı? 12 Ekim hazırlık maçı GS İstanbulspor canlı izleme yolları!

Galatasaray İstanbulspor canlı yayın var mı? 12 Ekim hazırlık maçı GS İstanbulspor canlı izleme yolları!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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Galatasaray İstanbulspor canlı yayın var mı? 12 Ekim hazırlık maçı GS İstanbulspor canlı izleme yolları!

GS İstanbulspor canlı izleme yolları! 12 Ekim hazırlık maçı Galatasaray İstanbulspor canlı yayın arama motorlarında sorgulanıyor. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Yedeklerin durumunu görmek isteyen teknik adak Fatih Terim’in nasıl bir 11 süreceği merakla bekleniyor. GS İstanbulspor canlı izleme yolları nelerdir? Galatasaray İstanbulspor canlı yayın var mı?

Galatasaray İstanbulspor canlı yayın var mı? GS İstanbulspor canlı izle! 12 Ekim'de oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak hazırlık maçında Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor olacak. Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da oyuncuların son durumu da görülecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadeleyi izlemek isteyenler Galatasaray İstanbulspor canlı yayın sorgulaması yapıyor. GS İstanbulspor canlı izleme yolları nelerdir?

GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI İZLEME YOLLARI!

Bugün saat 16.00'da başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı GS TV'den naklen yayınlanacak.

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GALATASARAY'DA 13 EKSİK

Galatasaray'da hazırlık maçında 13 oyuncu yer alamayacak. Milli takımlarında olan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, İstanbulspor maçında sahada yer alamayacak.

KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

Sonuçlandırma çalışmaları yapılan idmanın soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

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