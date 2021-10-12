Erden Timur kimdir? NEF Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur şirketleri nelerdir?

ERDEN TİMUR SERVETİ NE KADAR?

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

Nef markalı konut sektöründe geçen yılı ciro, satış ve teslimatta üç ayrı rekorla kapattı. Geçen yıl 1.950 konut satışından 1,5 milyar lira ciro elde eden şirket son iki yılda 3 bin 850 adetlik konut teslimatına imza attı. Nef, bu rakamlara göre tam dört yıl üst üste konut satışında sektör liderliğine imza atmış oldu. Bu yılki ciro hedefi ise 2,1 milyar lirayı aşmak.