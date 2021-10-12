Erden Timur kimdir? NEF Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur şirketleri nelerdir?
Erden Timur kimdir? NEF Erden Timur serveti ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Galatasaray’a birçok kez sponsor olan Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in, sarı kırmızılı kulüple 10 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Timur’un sarı kırmızılılara 10 yılda toplam 725 milyon lira para vereceği öğrenildi. Galatasaray’a bir servet döken Erden Timur kimdir? İşte merak edilen bilgiler!
Erden Timur kimdir? Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur'un sahibi olduğu NEF, Sarı Kırmızılı ekibin stat sponsoru oldu. 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığının açıklamasının ardından Erden Timur kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Timur, stat isim sponsorluğunda da Sarı Kırmızılı ekibin ciddi bir gelir elde etmesini sağlayacak. Peki; Erden Timur kimdir?
ERDEN TİMUR KİMDİR?
Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.
Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.
2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü.
Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.
ERDEN TİMUR SERVETİ NE KADAR?
Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.
Nef markalı konut sektöründe geçen yılı ciro, satış ve teslimatta üç ayrı rekorla kapattı. Geçen yıl 1.950 konut satışından 1,5 milyar lira ciro elde eden şirket son iki yılda 3 bin 850 adetlik konut teslimatına imza attı. Nef, bu rakamlara göre tam dört yıl üst üste konut satışında sektör liderliğine imza atmış oldu. Bu yılki ciro hedefi ise 2,1 milyar lirayı aşmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…
- 750 engelli öğretmen ataması başvuru ne zaman? Engelli öğretmen başvuru ve atama tarihleri!
- Dolar kaç TL oldu? 12 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Güncel alış satış döviz kurları!
- ALES/2 sonuçları açıklandı! 2021 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı!
- Erden Timur kimdir? NEF Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur şirketleri nelerdir?
- GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?
- Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
- ÖSYM son dakika: 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...
- "Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...
- 60 personel alımı yapılacak! Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...