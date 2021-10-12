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Anadolu Efes EuroLeague'de üç maçını da kazanamadı: ASVEL deplasmanında da mağlubiyet

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Anadolu Efes EuroLeague’de üç maçını da kazanamadı: ASVEL deplasmanında da mağlubiyet

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, uzun süresini önde götürdüğü maçta son periyotta geriye düşerek ASVEL'e 75-73 mağlup oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu..

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçın son periyotunda geri düşerek ASVEL'e 75-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından son şampiyon Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: ASVEL 20-25 Anadolu Efes

2. PERİYOT: ASVEL 35-49 Anadolu Efes

3. PERİYOT: ASVEL 53-62 Anadolu Efes

4. PERİYOT: ASVEL 75-73 Anadolu Efes

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