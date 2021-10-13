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Fenerbahçe Euroleague'de ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu

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Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Fenerbahçe Euroleague’de ALBA Berlin’e 84-70 mağlup oldu

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu.



Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Jakub Zamojski xx, Ioannis Foufis xx

ALBA Berlin: Da Silva xxx 22, Smith xx 3, Delow x 2, Sikma xx 13, Zoosman x 7, Lo xxx 21, Mattisseck xx 2, Schneider x 5, Olinde xx 9, Blatt x

Başantrenör: Aito Garcia Reneses

Fenerbahçe Beko: Shayok x 2, Henry xx 6, Pierre xx 9, Vesely xx 6, Booker xx 7, Metecan Birsen x, İsmet Akpınar x 6, Melih Mahmutoğlu x 4, De Colo xxx 15, Guduric x 3, Ahmet Düverioğlu xxx 12

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 18-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 27-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 57-53 (ALBA Berlin lehine)

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