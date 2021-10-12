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Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alba Berlin maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alba Berlin maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı izlemek isteyen basketbolseverler, canlı yayın izleme seçeneklerini sorguluyor. İşte,

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alba Berlin maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu. Alba Berlin'i mağlup ederek yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe Beko'nun mücadelesini takip etmek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alba Berlin maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi. Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS 3'den canlı yayınlanacak.

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