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S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? S Sport şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? S Sport şifresiz mi?

S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları yarış severler tarafından araştırılıyor. Dünyanın merakla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix’te heyecan başlıyor. Sıralama turlarının ardından ilk çizgide Mercedes pilotu Valtteri Bottas olacak. 10 Ekim günü saat 15:00’te başlayacak yarışta yağmur ihtimali öne çıkıyor. Peki; 2021 S Sport frekans nasıl? S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar!

S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? Sezonun 16. yarışı Formula 1 Türkiye Grand Prix başlıyor. Bugün saat 15:00'te başlayacak dev yarışı takip etmek isteyenler S Sport şifresiz mi sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? 2021 S Sport frekans nasıl? İşte detaylar!

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S SPORT FREKANS 2021!

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S SPORT ŞİFRESİZ Mİ?

F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.

S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.

Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport kanallarında yayınlanan spor organizasyonlarını izlemek istiyorsanız fakat D-Smart, Tivibu gibi platformlara sahip değilseniz, Saran Holding'e ait S Sport Plus dijital platformuna üye olabilirsiniz.

S Sport Plus; internetten yayın yapan, Google Chrome, Safari gibi web tarayıcılarından erişilebilen, mobil uygulaması da olan online bir platformdur. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarında canlı yayınlanan tüm spor organizasyonları ile stüdyo programlarını S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.

S Sport Plus platformunun 1 yıllık üyeliği 180 TL, aylık üyeliği ise 22 TL olarak belirlenmiş durumda.

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