S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? S Sport şifresiz mi?
S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları yarış severler tarafından araştırılıyor. Dünyanın merakla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix’te heyecan başlıyor. Sıralama turlarının ardından ilk çizgide Mercedes pilotu Valtteri Bottas olacak. 10 Ekim günü saat 15:00’te başlayacak yarışta yağmur ihtimali öne çıkıyor. Peki; 2021 S Sport frekans nasıl? S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar!
S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? Sezonun 16. yarışı Formula 1 Türkiye Grand Prix başlıyor. Bugün saat 15:00'te başlayacak dev yarışı takip etmek isteyenler S Sport şifresiz mi sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? 2021 S Sport frekans nasıl? İşte detaylar!
S SPORT FREKANS 2021!
S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
S SPORT ŞİFRESİZ Mİ?
F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.
S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.
Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
S Sport kanallarında yayınlanan spor organizasyonlarını izlemek istiyorsanız fakat D-Smart, Tivibu gibi platformlara sahip değilseniz, Saran Holding'e ait S Sport Plus dijital platformuna üye olabilirsiniz.
S Sport Plus; internetten yayın yapan, Google Chrome, Safari gibi web tarayıcılarından erişilebilen, mobil uygulaması da olan online bir platformdur. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarında canlı yayınlanan tüm spor organizasyonları ile stüdyo programlarını S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.
S Sport Plus platformunun 1 yıllık üyeliği 180 TL, aylık üyeliği ise 22 TL olarak belirlenmiş durumda.
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