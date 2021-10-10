S Sport frekans 2021! S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? S Sport şifresiz mi?

S SPORT ŞİFRESİZ Mİ?

F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.

S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.

Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.