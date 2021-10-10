Formula 1 F1 canlı izleme yolları! Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı nasıl izlenir?
Formula 1 F1 canlı izle! Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı izleme yolları F1 tutkunları tarafından sorgulanıyor. Sezonun 16. ayağı olan Türkiye Grand Prix’de şampiyonluk mücadelesi kızışıyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull Honda pilotu Max Verstappen arasında sürekli el değiştiren şampiyonluk yarışında kritik bir mücadele olacak Türkiye yarışına dünyadan büyük ilgi var. Peki; Formula 1 F1 canlı izleme yolları nelerdir? Formula 1 şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte detaylar!
Formula 1 F1 canlı izleme yolları! Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı izle! S Sport ekranlarından yayınlanacak heyecan dolu yarışta favori Lewis Hamilton'un geriden başlaması yarışı daha ilginç kılıyor. Yarışta yağmur ihtimali de yüksek olarak gösteriliyor. İstanbul'da yapılacak yarışı televizyonlarından takip etmek isteyenler Formula 1 F1 canlı izleme yollarını sorguluyor. Formula 1 Türkiye şifresiz canlı izleme yolları nelerdir? İşte detaylar!
FORMULA 1 F1 CANLI İZLEME YOLLARI!
F1 yarışları, ücretli platformlarda yayın yapan S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanıyor.
S Sport'tan yapılan açıklama ile S Sport 2 kanalının Türkiye GP'ye özel olarak Cumartesi günü 09.00-19.00 ve Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında uydu üzerinden şifresiz yayın yapacağı müjdesi verildi. Yarışseverler Cumartesi günü 3. antrenman turlarını, sıralama turlarını ve Pazar günü yarışı izleyebilecek.
Gün içerisindeki özel yayınları da S Sport 2'den seyredebileceksiniz. Cuma günkü 1. ve 2. Antrenman Turları'nı seyretmek için S Sport Plus platformuna abone olmak gerekiyor.
S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
FORMULA 1 PUAN DURUMU NASIL?
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120
Markalar şampiyonasında ise durum şu şekilde:
1. Mercedes: 397,5
2. Red Bull: 364,5
3. McLaren: 234
4. Ferrari: 216,5
5. Alpine: 103
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- Formula 1 F1 canlı izleme yolları! Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı nasıl izlenir?
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