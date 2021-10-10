Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 şampiyonası puan durumu nasıl oldu?

Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 puan durumu nasıl oldu? Formula 1 şampiyonası puan durumu merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye yarışı öncesi iki şampiyonluk adayı sadece 2 puanla birbirinden ayrılıyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull Honda pilotu Max Verstappen şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki; Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 puan durumu nasıl oldu?