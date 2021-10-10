Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 şampiyonası puan durumu nasıl oldu?
Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 Türkiye şampiyonası puan durumu nasıl? Sezonun merakla beklenen yarışı Türkiye Grand Prix’si için heyecan doruk noktasına ulaştı. Saat 15:00’te başlayacak yarışta iki şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ve Max Verstappen kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki; Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 puan durumu nasıl? İşte detaylar!
Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 puan durumu nasıl oldu? Formula 1 şampiyonası puan durumu merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye yarışı öncesi iki şampiyonluk adayı sadece 2 puanla birbirinden ayrılıyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull Honda pilotu Max Verstappen şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki; Formula 1 Türkiye kim kazandı? Formula 1 puan durumu nasıl oldu?
FORMULA 1 TÜRKİYE KİM KAZANDI?
Yarış saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte saat 17:00 itibariyle yarışın kazananın belli olması bekleniyor.
FORMULA 1 PUAN DURUMU NASIL?
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120
Markalar şampiyonasında ise durum şu şekilde:
1. Mercedes: 397,5
2. Red Bull: 364,5
3. McLaren: 234
4. Ferrari: 216,5
5. Alpine: 103
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