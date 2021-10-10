Formula 1 (F1) hangi kanalda? 2021 Türkiye GP Formula 1 şifresiz mi şifreli mi?

ŞİFRESİZ S SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12187 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Symbole Rate (Sembol Oranı): 27500

FEC: 5/6

S SPORT DİGİTURK'TE YOK MU?

S Sport tarafından yapılan 'Digiturk'ten ayrılma' açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru

Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digiturk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18.00 itibari ile S Sport kanalının Digiturk platformundaki yayını durdurulmuştur."