Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
Türkiye Norveç maçı saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, grubun 7. haftasında Norveç'i konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelri G Grubu'ndaki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 8 Ekim Cuma saat 21.45'te başlayacak. Ülker Stadı'nda Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
STEFAN KUNTZ İLE İLK MAÇ
G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor
A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.
Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.
SON İKİ MAÇI TÜRKİYE KAZANDI
Türkiye ile Norveç tarihte 11. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 10 maçtan 5'ini Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021'de İspanya'nın Malaga şehrinde oynadı.
Norveç'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle kazandı.
2021'DEKİ 13. MAÇ
Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 12 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 22 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.
TÜRKİYE 599. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçıyla tarihinde 599. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 322'si resmi, 276'sı özel 598 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 255'i deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 796 gol attı, kalesinde 859 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 598 karşılaşmanın 515'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 598 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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