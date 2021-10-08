Trabzonspor'da Edgar Le’nin sözleşmesi uzatılıyor
Trabzonspor başarılı savunma oyuncusu Edgar Le ile nikah tazeleme kararı aldı. Anlaşma gereği kulübün yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
Trabzonspor, Edgar Le'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim, 27 yaşındaki ismin teklifi kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.
Trabzonspor'da savunmanın bel kemiği Edgar Ie'nin mukavelesi sezon sonunda bitecek.
Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği kulübün yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
Bunu kullanma kararı alan Bordo-Mavili yönetim yine aynı sözleşme gereği oyuncuya uzatılan her yıl için 800 bin Euro ödeme yapacak.
Portekizli stoper ile uzun soluklu bir sözleşme yapmak isteyen Trabzonspor, 27 yaşındaki ismin de bu uzun birlikteliği kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.
AVCI REKORA DOYMUYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en parlak dönemlerinden birisini yaşıyor.
Trabzonspor'a son 17 sezonun en iyi başlangıcını yaptıran ve 22 maçla en uzun deplasman yenilmezlik serisini elde eden deneyimli çalıştırıcı, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlikle, 2016-17 sezonunda Başakşehir'de yakaladığı başarının (6G, 2B) ardından en iyi ilk 8 haftada performansına imza attı.
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