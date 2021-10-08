Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!
Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? Formula 1’de Türkiye Grand Prix heyecanı başlıyor. 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenecek organizasyona otomobil tutkunları yoğun ilgi gösteriyor. 8 Ekim’de düzenlenecek antrenman turlarıyla başlayacak yarış öncesi Formula 1 canlı yayın hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Formula 1 canlı izleme yolları haberimizde…
Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? Formula 1 hangi kanalda sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'de araçlar 8 Ekim itibariyle piste çıkıyor. 2 seansta düzenlenecek antrenman turlarının ardından Cumartesi günü sıralama Pazar günü de yarış heyecanı olacak. Yarışları kaçırmak istemeyenler Formula 1 canlı izleme yolları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Formula 1 canlı yayın hangi kanalda?
FORMULA 1 CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Heyecan dolu antrenman turları, sıralama turları ve yarış S Sport kanalından canlı ve şifresiz izlenebilecek.
S SPORTS ŞİFRESİZ YAYIN
S Sport bu turları uydu üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacak. Turları uydu üzerinden izlemek için
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı aratabilirsiniz.
Öte yandan S Sport 2 D Smart 79, Kablo TV 241,Tivibu 74, Web ,Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
FORMULA 1 TURKISH GP YARIŞ PROGRAMI
8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış
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- Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!
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