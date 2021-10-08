Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!

Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? Formula 1 hangi kanalda sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Formula 1 Türkiye Grand Prix'de araçlar 8 Ekim itibariyle piste çıkıyor. 2 seansta düzenlenecek antrenman turlarının ardından Cumartesi günü sıralama Pazar günü de yarış heyecanı olacak. Yarışları kaçırmak istemeyenler Formula 1 canlı izleme yolları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Formula 1 canlı yayın hangi kanalda?