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Futbol maçında ortalık bir anda karıştı! Kartellerin çatışması sonucunda iki kişi öldü

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Futbol maçında ortalık bir anda karıştı! Kartellerin çatışması sonucunda iki kişi öldü

Kolombiya'da maç oynandığı esnada iki kartel arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1’i teknik direktör, 1’i yan hakem olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin Realengo takımının teknik direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Willington Canizalez ve yan hekem Juan Carlos Quinonez olduğu açıklandı.

Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı. Terron Colorado Mahallesi'ndeki çatışma futbol sahasına sıçrarken, futbolcular ve taraftarlar çapraz ateş altında kaldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışma sonucu kurşunların hedefi olan 1 teknik direktör ve 1 yan hakem hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Cali Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri arasındaki silahlı çatışma futbol sahasında da devam etti. Kurbanlar çapraz ateşin ortasında kaldı. Bunlardan biri olay yerinde öldü. Üçü hastaneye sevk edildi. Sevk edilenlerinden birisi hastanede öldü. Kurşun yarası alan üçüncü kişinin durumu ciddi. Tedavisi sürüyor Diğer iki kişi tedavi edilerek taburcu edildi" denildi.

Sahada hayatını kaybeden kişinin Realengo takımının teknik direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Willington Canizalez olduğu aktarılırken, yan hakem Juan Carlos Quinonez'in ise hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kolombiya’da futbol maçında ortalık bir anda karıştı! 2 ölü KOLOMBİYA'DA FUTBOL MAÇINDA ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI! 2 ÖLÜ

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