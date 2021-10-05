Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! Çağdaş Atan’la anlaşmaya varıldı

8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörünü buldu. Malatya temsilcisi, teknik direktörlük için Çağdaş Atan'la anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN'IN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Çağdaş Atan, 28 Haziran 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

2020/21 sezonunda ilk teknik direkörlük deneyimini Alanyaspor 'da yaşayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı.