Stefan Kuntz’dan oyunculara ileriye oynayın talimatı! Norveç maçı hazırlıkları sürüyor

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık olarak gerçekleşen antrenmana, tedbir amaçlı dinlendirilen Merih Demiral ve Cengiz Ünder katılmadı. Her iki futbolcu, antrenman öncesinde yapılan toplantıda yer alırken daha sonra takımdan ayrıldı.