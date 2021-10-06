Stefan Kuntz'dan oyunculara ileriye oynayın talimatı! Norveç maçı hazırlıkları sürüyor
Dünya Kupası Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç’i ağırlayacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Stefan Kuntz'un antremandaki neşeli tavırları dikkat çekti. Kuntz oyuncularına sürekli "ileri oynayın" şeklinde uyardı.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık olarak gerçekleşen antrenmana, tedbir amaçlı dinlendirilen Merih Demiral ve Cengiz Ünder katılmadı. Her iki futbolcu, antrenman öncesinde yapılan toplantıda yer alırken daha sonra takımdan ayrıldı.
"İLERİYE OYNAYIN TALİMATI"
Isınma hareketlerinin ardından elle oynanan koordinasyon idmanı yapan futbolcular daha sonra taktik çalıştı. Taktik idman sırasında Teknik Direktör Stefan Kuntz, sık sık orta saha oyuncularını geriye oynamamaları konusunda uyararak "İleriye oynayın" dedi.
YARIN DEVAM EDECEK
1,5 saat süren antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek. A Milli Takım'da cezalı olan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, Norveç karşısında forma giyemeyecek.
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