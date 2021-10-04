Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku! Oyuna girmek istemedi

Süper Lig 'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe , sahadan Berisha ve Luiz Gustavo'nujn golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı.

Sarı Lacivertli ekip bu sonuçla liderliğini devam ettirdi. Mücadeleye damga vuran isim ise Mesut Özil oldu. Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle takımda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyordu.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya yıldız futbolcudan sert tepki geldi.

Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve ısınma esnasında giyilen yeleği çıkarıp hocasının önüne attığı görüldü.