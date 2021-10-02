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Roma Lorenzo Pellegrini ile sözleşme yeniledi

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Roma Lorenzo Pellegrini ile sözleşme yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.


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